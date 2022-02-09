MISIR’da evinde ölü bulunan KİPE muhabiri cinayet kurbanı

Mısır’da, evinde ölü olarak bulunan gazeteci ve aynı zamanda Rum Haber Ajansı (KİPE) muhabiri olan Nikos Katsikas’ın cinayete kurban gittiği belirtildi.

Politis gazetesi Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısındaki Sheikh Zayed bölgesinde ikamet eden Nikos Katsikas’ın bıçaklanarak öldürüldüğünü yazdı.

Gazete Mısır’da yayımlanan “eremnews” internet sitesinin haberine dayanarak, Katsikas’ın, birlikte olduğu erkek partneri tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü, bahse konu kişinin daha sonra olaya soygun süsü vererek kaçtığını yazdı.

Habere göre olayı araştıran Mısır polisi, zanlıyı tespit etmesi üzerine yakaladı.

Haberde zanlının suçu kabul ettiği de belirtildi.

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09/02/2022 14:28