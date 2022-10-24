Mısır'da kaçırılmak üzere olan Roma dönemine ait Afrodit heykeli ele geçirildi

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Kızıldeniz'in Nuveyba limanındaki güvenlik ve gümrük idaresi ekiplerinin, içinde Afrodit heykeli de olan 1752 adet arkeolojik eserin ülke dışına kaçırılmasını engellediğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, arkeolojik eserlerin meyve taşımak için kullanılan büyük bir nakliye aracının içine saklandığı belirtildi.

Açıklamada, tarihi eser kaçakçılığına ilişkin bir ihbar alınması üzerine yapılan operasyonla söz konusu eserlerin Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yararına el konulduğu kaydedildi.

Ele geçirilenler eserleri uzman arkeoloji komitesinin incelediği kaydedilen açıklamada, olay hakkında gerekli yasal işlemlerin yapıldığına işaret edildi.

Bakanlık açıklamasına göre, ele geçirilen tarihi eserler arasında Roma imparatorluğundan kalma tanrıça Afrodit'e ait bronz bir heykel, Roma dönemine ait 1722 sikke, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 1752 eser bulunuyor.

Kaçakçılığın kimler tarafından ve nereye yapıldığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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24/10/2022 10:29