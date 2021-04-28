Mısır'da milattan öncesine ait 110 mezar bulundu

Mısır'ın Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulunduğu açıklandı.

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28/04/2021

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Mısır'da milattan öncesine ait 110 mezar bulundu

Mısır'ın Dekhaliye kentinde milattan öncesine ait 110 mezar bulunduğu açıklandı.

Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Dekhaliye kentindeki Koum el-Khulgan arkeolojik kazı alanında yapılan çalışmalarda 110 mezar ortaya çıkardığını duyurdu.

Oval şekilli mezarlardan 73'ünün MÖ 6000-3000 dönemine, dikdörtgen şekilli 37 mezarın ise MÖ 1782-1570'den kalma olduğu açıklandı.

Ayrıca açıklamada, mezarlarda insan kalıntılarının yanı sıra çanak çömlek gibi araç gereçlere de rastlandığı ifade edildi.

28/04/2021 10:09
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TAGS: Mısır, Arkeoloji
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