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Mısır'da Müslüman Kardeşler yöneticisi hapiste öldü

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26/05/2019

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Mısır'da Müslüman Kardeşler yöneticisi hapiste öldü

İskenderiye'deki Burcu'l Arab cezaevinde tutulan ve sağlık problemleri olan Muhammed Assar'ın 'tıbb ihmal' nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan)  yöneticilerinden Muhammed el-Assar (70), kaldığı cezaevinde "tıbbi ihmal" nedeniyle öldü.

İhvan kaynaklarından alınan bilgiye göre, İskenderiye'deki Burcu'l  Arab cezaevinde tutulan ve sağlık problemleri olan Assar yaşamını yitirdi.

İhvan'a yakınlığıyla bilinen ve ülke dışında yayın yapan Vatan  televizyonunun son dakika verdiği haberde, "Assar'ın, Burcu'l Arab cezaevinde  tıbbi ihmal nedeniyle şehit olduğu" belirtildi.

Mısır'da yasaklı olan, İhvan’ın siyasi kolu Hürriyet ve Adalet  Partisinin internet sitesinde de "Müslüman Kardeşler Teşkilatı Şura Konseyi üyesi  Assar,  Burcu'l Arab cezaevinde kasıtlı tıbbi ihmal nedeniyle şehit oldu."  ifadesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Assar, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin askeri  darbeyle devrilmesinin aylar sonra Kasım 2013'te gözaltına alınmıştı.

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TAGS: Mısır’da Müslüman Kardeşler yöneticisi hapiste öldü, haber, kıbrıs,
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