Mısır'da polis akademisi binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü

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30/12/2024

Mısır'da polis akademisi binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü

Mısır'da polis akademisi binasında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bir polis subayı ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Kahire'nin doğusundaki Beşinci Yerleşim bölgesindeki polis akademisinde doğal gaz patlaması meydana geldi.

Patlama sonucu bir polis subayı ile bir güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, iki güvenlik personeli de yaralandı.

Güvenlik kaynakları da patlamanın polis akademisi içindeki boş bir arazide bulunan depolardan birinde bakım çalışması sırasında meydana geldiğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları gece yarısı polis akademisinde güçlü bir patlama sesi duyulduğu paylaşımında bulunmuştu.

 

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TAGS: Mısır’da polis akademisi binasında meydana gelen patlamada 2 kişi öldü
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