Mısır’da Yapay Zeka ile Dolandırıcılık: Kadınlar Deepfake Şantaj Tuzağına Düşüyor!

Mısır Parlamentosu Üyesi Maha Abdunnasır, son dönemde belirli dolandırıcılık çetelerinin sosyal medya platformlarında, özellikle Telegram ve kapalı gruplarda kadınlara yönelik iş ilanları paylaştığını belirtti.

Milletvekiline göre, bu ilanlara başvuran genç kadınlarla Messenger üzerinden sesli görüşme yapılıyor ve kendilerine yapay zeka destekli animasyon filmleri üretmek amacıyla pazarlama elemanı olarak çalışacakları söyleniyor.

Ancak dolandırıcılar, görüşme sırasında yapay zekayı eğitmek için kızlardan, farklı açılardan çekilmiş yüksek kalitede yüz fotoğrafları göndermelerini istiyor. Fotoğrafların gizli tutulacağı ve asla paylaşılmayacağı konusunda güvence verilse de asıl tehlike burada başlıyor.

YAPAY ZEKA DEVREYE GİRİYOR

Milletvekili Abdunnasır, dolandırıcıların yapay zeka ile deepfake teknolojisini kullanarak, kurbanların yüzlerini önceden kaydedilmiş müstehcen videolara monte ettiklerini açıkladı. Ayrıca, ilk görüşme sırasında alınan ses kaydı da yapay zeka aracılığıyla taklit edilerek videolara gerçekçi bir seslendirme ekleniyor.

Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Sekreter Yardımcısı Maha Abdunnasır

Daha sonra şantaj aşaması başlıyor; kurbandan yüklü miktarda para isteniyor, aksi takdirde videoların internette paylaşılacağı tehdidinde bulunuluyor. Ödeme yapılmazsa, sahte videolar bulut depolama platformlarına yükleniyor ve Telegram’daki kapalı kanallarda satılıyor.

YETKİLİLERE ÇAĞRI

Al Arabiya'ya açıklamalarda bulunan Maha Abdunnasır, kadınları ve genç kızları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaya ve bilinmeyen kişiler ile fotoğraf ve diğer kişisel blgilerin paylaşmamaya çağırdı.

Aynı zamanda Mısır hükümetine de bu suç örgütlerine karşı acil önlemler alması ve dijital güvenlik tedbirlerini artırması çağrısında bulundu.

Siber güvenlik uzmanı Muhammed Muhsin Ramazan ise "Al Arabiya" ve "Al Hadath" platformlarına yaptığı açıklamada, bu tür tehditlerin önüne geçmek için ileri düzey dijital takip sistemlerinin kullanılması gerektiğini vurguladı.

Büyük veri analiziyle şüpheli hesapların tespit edilmesi, yapay zeka ile deepfake içeriklerin izlenmesi ve halkın dijital güvenlik konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Uzman, hükümetlerin teknoloji şirketleriyle iş birliği yaparak sahte içerikleri tespit eden algoritmaların geliştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.