Mısır'dan Cibuti'ye farklı tarife
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Mısır, konuk ettiği Cibuti'yi 6-0 yendi. Salah'ın 4 gol atarken, Mustafa Muhammed ile Trezeguet 1'er gole imza attı.
17/11/2023
2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Mısır, Cibuti'yu konuk etti.
Ev sahibi ekip karşılaşmadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Mohamed Salah 4 gole imza atarak karşılaşmaya damga vuran isim oldu.
Mısır'ın diğer golleri 73. dakikada Mostafa Mohamed ve 89. dakikada Trezeguet'den geldi.