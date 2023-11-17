Mısır'dan Cibuti'ye farklı tarife

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Mısır, konuk ettiği Cibuti'yi 6-0 yendi. Salah'ın 4 gol atarken, Mustafa Muhammed ile Trezeguet 1'er gole imza attı.

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17/11/2023

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Mısır'dan Cibuti'ye farklı tarife


2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri A Grubu'nda Mısır, Cibuti'yu konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Mohamed Salah 4 gole imza atarak karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

Mısır'ın diğer golleri 73. dakikada Mostafa Mohamed ve 89. dakikada Trezeguet'den geldi.

17/11/2023 09:57
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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