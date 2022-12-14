Mısır’dan Doğu Akdeniz hamlesi: Sisi kararnameyi imzaladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi'nin Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzalandığı Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarında hak iddia eden başkanlık kararnamesi resmen yürürlüğe girdi.

Katar'daki Dünya Kupası etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi'nin el sıkışması sonrası Türkiye'nin Libya ile 2019'da imzalandığı gibi Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının kesinleştirilmesi için Mısır'ın da buna paralel bir yaklaşım sergilemesi bekleniyordu. Mısır Devlet Başkanı Sisi'den beklenmedik bir hamle geldi.

Mısır'ın Libya-Türkiye mutabakatının belirlediği bölge üzerinde hak ilan eden Sisi'nin 595/2022 sayılı başkanlık kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede "Mısır'ın karasularının sınırları Mısır-Libya kara sınırının 1 numaralı noktasından başlayarak 12 deniz mili mesafe boyunca 8 numaralı noktaya ulaşır ve böylece Mısır'ın batı deniz sınırı 8 numaralı noktadan kuzey yönünde başlar" ifadeleri yer aldı.

TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI

Türkiye bölgedeki yoğun sondaj ve arama faaliyetleri sonrası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Ulusal Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac arasında 27 Kasım 2019’da Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nı imzaladı. BM'nin de kayıt altına aldığı anlaşma, kıyıları karşılıklı Türkiye ve Libya’nın arasında kıta sahanlığının eşit uzaklık (equidistance) temelinde belirlenmesini öngörüyordu.

ANLAŞMANIN ÖNEMİ

2011'de yavru vatan KKTC ile anlaşmasının ardından 2019'da Libya ile imzaların atılması hukuken Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yeni kıta sahanlığı ve MEB sınırlarının çizilmesini teminat altına almasıdır.

2020'DE İMZALANAN YUNANİSTAN VE MISIR'IN KORSAN ANLAŞMASI

Yunanistan ve Mısır arasında imzalanan 'deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşması', Türkiye'nin yok sayılması nedeniyle tepki çekti. 6 Temmuz 2020 tarihinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, başkent Kahire'de anlaşma imzaladı.

Söz konusu anlaşmada Mısır için kıta sahanlığı esas hatlardan başlatılırken, Yunanistan bakımından Girit ile Rodos arasında düz bir hat/çizgi çekildi ve bu çizgi esas hattın başlangıcı kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) GKRY ve Yunanistan’ın uluslararası hukuka uygun olmayan MEB iddialarının da arkasında duruyor.

YUNANİSTAN'IN HARİTASINA GÖRE HAREKET EDEN MISIR BÜYÜK KAYIPTA

Mısır yönetimi Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara muhalefet etse de Yunansitan'ın ortaya koyduğu ve kıta sahanlığına eşit uzaklık (equidistance) temelinde olmadığı için alan olarak büyük kayba uğradığının farkında.

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14/12/2022 16:26