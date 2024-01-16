Mısır'dan İsrail'e uyarı: Barış anlaşmasının ihlali sayarız

İsrail'le Mısır arasındaki Philadelphi (Salahaddin) Koridoru gerilimi büyüyor.

Philadelphi Koridoru, Mısır'la Gazze arasındaki 14 kilometrelik sınırda uzanan 100 metre genişliğindeki bölgeye verilen isim.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu geçen haftalarda yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun koridoru ele geçirmesi gerektiğini söylemiş ve ancak bu yolla Gazze'nin silahsızlandırılmasının sağlanabileceğini öne sürmüştü.

Mısır yönetimiyse, Netanyahu'nun bu sözleriyle doğrudan Kahire'yi silah kaçakçılığına izin vermekle suçladığını düşünüyor.

Mısır devletine bağlı Enformasyon Merkezi'nin direktörlüğünü yapan Diaa Raşvan, yaptığı açıklamada bu suçlamaların "saçmalık" olduğunu söyledi.

Pazar günü Mısır'da bir televizyon kanalına röportaj veren Raşvan, koridorun işgalinin 1979'da Washington'da imzalanan Mısır-İsrail barış anlaşmasının ihlali olacağını söyledi.

Anlaşmanın Mısır'la İsrail arasındaki 31 yıllık savaşı sona erdirdiğini hatırlatan Raşvan, İsrail'in "en iyi komşusunu" endişelendirmemesi gerektiğini ifade etti.

Raşvan, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nu ele geçirmeye teşebbüs etmesi durumunda Mısır'ın ulusal güvenliğini koruyacağını söyledi.

2005'te dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron'un Gazze'den çekilmeye karar vermesinin ardından, Mısır ve İsrail arasında koridorun kontrolüne ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmayla birlikte Mısır ordusunun koridorda 750 asker bulundurmasına izin verilmişti.

Ahram'a konuşan Kahire Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Mustafa Kemal el-Sayid, İsrail'in koridoru yeniden ele geçirmesinin Netanyahu'nun pozisyonunu güçlendirebileceğini söyledi.

Sayid, "Netanyahu kritik bir durumda ve bu nedenle Mısır'la ABD'yle veya Arap ülkeleriyle ilişkileri düşünmeden Philadelphi Koridoru'na yönelik bir askeri harekat deneyebilir" ifadelerini kullandı.

İsrail'in eski Mısır Büyülelçisi Dr. Haim Koren ise koridor üzerinden Gazze'ye silah sokulan dönemler olduğunu belirtirken, "Bu İsrail için bir endişe sebebi. Bunların tekrarlanmaması için İsrail koridoru kontrol altına almak istiyor" diye konuştu.



Independent Türkçe