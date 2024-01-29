Mısır'ı eleyen Demokratik Kongo, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Demokratik Kongo kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren müsabakada sonucu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Mısır'a 8-7 üstünlük kuran Demokratik Kongo, çeyrek finale adını yazdırdı.



Demokratik Kongo maçın 37. dakikasında Elia Meschack ile 1-0 öne geçti. Mısır ilk yarının uzatma dakikalarında Mostafa Mohamed'in attığı golle skoru yeniden eşitledi ve devreye bu sonuçla gidildi: 1-1.

Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca müsabaka uzatmalara gitti. 120 dakikada da sonuç değişmeyince çeyrek finale çıkacak takımı belirlemek üzere seri penaltı atışlarına geçildi.



Penaltılarda rakibine 8-7 üstünlük kuran Demokratik Kongo, çeyrek finale çıkmayı başardı.