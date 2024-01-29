Mısır'ı eleyen Demokratik Kongo, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Demokratik Kongo seri penaltı atışları sonucunda rakibini eleyerek çeyrek finale yükseldi.
29/01/2024
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır ile Demokratik Kongo kozlarını paylaştı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren müsabakada sonucu penaltı atışları belirledi. Seri penaltı atışlarında Mısır'a 8-7 üstünlük kuran Demokratik Kongo, çeyrek finale adını yazdırdı.
Demokratik Kongo maçın 37. dakikasında Elia Meschack ile 1-0 öne geçti. Mısır ilk yarının uzatma dakikalarında Mostafa Mohamed'in attığı golle skoru yeniden eşitledi ve devreye bu sonuçla gidildi: 1-1.
Karşılıklı ataklarla geçilen ikinci yarıda gol sesi çıkmayınca müsabaka uzatmalara gitti. 120 dakikada da sonuç değişmeyince çeyrek finale çıkacak takımı belirlemek üzere seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda rakibine 8-7 üstünlük kuran Demokratik Kongo, çeyrek finale çıkmayı başardı.