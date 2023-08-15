Mısır'ın buğday ithalatına BAE'den 500 milyon dolar fon desteği

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15/08/2023

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Mısır'ın buğday ithalatına BAE'den 500 milyon dolar fon desteği

Mısır'ın buğday ithalatına Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 5 yıl boyunca 500 milyon dolar fon sağlanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Anlaşmayla, Mısır'ın buğday ithalatına BAE'nin 5 yıl boyunca her yıl 100 milyon dolar olmak üzere toplamda 500 milyon dolar fon sağlayacağı açıklandı.

Anlaşmanın, Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Ranya Meşat, Maliye Bakanı Muhammed Muid ve Tedarik Genel Kurumu Başkan Yardımcısı Ahmed Yusuf Mansur ve Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Mansur Bin Zeyd Al Nahyan tarafından imzalandığı aktarıldı.

Mısır Uluslararası İşbirliği Bakanı Meşat, yapılan anlaşmanın Mısır ve BAE arasında "stratejik derinliği ve entegrasyonun artırılması isteğini yansıttığını" belirtti.

Maliye Bakanı Muid, ülkesinin "kapsamlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla işbirliğini artırdığını" ifade etti.

Abu Dabi Ekonomik Kalkınma Fonu Müdürü Al Nahyan ise "Anlaşma, iki kardeş ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini geliştirmesi ve ticaret hacmini artırması konusundaki kararlılığını yansıtıyor." değerlendirmesinde bulundu.

15/08/2023 21:38
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TAGS: Mısır’ın buğday ithalatına BAE’den 500 milyon dolar fon desteği
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