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Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı: Sokağa çıkın sizi koruyacağız

Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan’a bağlı birlikler halka sokağa çıkması için çağrı yaptı ve göstericileri koruyacağı tahahhüdünü verdi

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24/09/2019

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Mısır'ın eski Genelkurmay Başkanı: Sokağa çıkın sizi koruyacağız

Middle East Monitor'de yayınlanan habere göre Mısır ordusu Sisi'nin görevden alınmasını istedi.

Söz konusu haberde, "Mısır ordusundaki memurlar, halkı sokağa çıkmaya ve rejime son vermeye çağırdılar" denildi.

Eski Genelkurmay Başkanı Korgeneral Sami Anan'a sadık kaldıklarını duyuran Mısır Subay Cephesi, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Mısır Subay Cephesi, halkın sokağa çıkmasını, onları koruyacaklarını duyurdu.

Dr. Mahmoud Refaat, grubun resmi sözcüsü olarak seçildi. Refaat, haberi doğrularken, askeri birliklerden "Mısır'ın onurlu askerleri" olarak söz etti.

24/09/2019 11:33

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TAGS: Mısır’ın eski Genelkurmay Başkanı: Sokağa çıkın sizi koruyacağız, haber, kıbrıs, mısır,
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