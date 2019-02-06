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Mısır'ın turizm kentinde bina çöktü: 3 ölü,10 yaralı

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06/02/2019

Mısır'ın turizm kentinde bina çöktü: 3 ölü,10 yaralı

Mısır'da Kahire'nin güneyindeki turizm kenti Luksor'da çöken bir binada, ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. 

Luksor Kenti Vali Yardımcısı Salah el-Menduh yarı resmi El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, Luksor kentinde bir binanın çökmesi sonucu biri Alman turist, ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Menduh, binanın çöküşü sırasında çevrede bulunanlardan 10 kişinin yaralandığını, aralarında 3 Alman turist olduğunu belirtti.

Çöken binanın boş olduğunu dile getiren Menduh, yaralıların Luksor'daki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.


 

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