Mısırlı balıkçılar para cezasıyla kurtuldu

KKTC karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 5 Mısırlı balıkçının, mahkeme tarafından verilen para cezasının ödenmesinin akabinde serbest bırakıldı

Fileleftheros gazetesi, balıkçı teknesinin ait olduğu şirketin müdürü Aristos Aristidu’nun Rum Haber Ajansı’na açıklama yaparak, dün KKTC’ye geldiğini, 3 bin 500 TL cezayı ödediğini ve balıkçıların serbest kalmasını sağladığını söylediğini yazdı.

Haberde, balıkçıların Girne Limanı’ndan dün öğleden sonra ayrıldıkları ve Limasol Limanı’na gittikleri kaydedildi.