Mısırlı dansözden UNESCO’ya ‘göbek dansı’ başvurusu

Mısır'da bir dansöz, oryantal göbek dansının son dönemde yer altı barlarına ve pavyonlara sıkıştığını ve gözlerden uzak yerlerde icra edildiğini belirterek, göbek dansının Somut Olmayan Kültür Varlığı listesine alınması için UNESCO'ya başvurdu.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Mısırlı dansöz Amie Sultan, başvurusunun ülkenin kültüründe önemli bir yere sahip göbek dansıyla ilgili algıları değiştirmesini umduğunu söyledi.

“Bu dansın yer altı kabarelerinde ve barlarda gizlendiğini giderek daha fazla görüyoruz” diyen Sultan, Mısırlı bir annenin oğlunun düğünü için dansöz getirtebileceğini ama kızının dansöz olmasına asla izin vermeyeceğini belirtti.

‘TUTUKLANMA RİSKİ ALTINDAYIZ’

Mısır'da çok popüler olan oryantal göbek dansı, son dönemde özellikle muhafazakar kesimlerin hedefinde.

Amie Sultan, giderek daha fazla kişinin dansözleri seks işçisi gibi gördüğünü, muhafazakar toplumun kendilerini damgaladığını, hatta dans için giydikleri kıyafetler nedeniyle tutuklanma baskısı yaşadıklarını anlattı.

Singapur'da doğan ve dansa baleyle başlayan Sultan, göbek dansı yerine Mısır dansı ifadesini kullanmayı tercih ediyor. “Göbek dansı” ifadesinin Mısır'daki Fransız sömürgeciler tarafından uydurulduğunu belirten Sultan, gençlere yönelik dans derslerinde cinselliği çağrıştıran figürler yerine geleneksel hareketleri öğretiyor.

Guardian, Mısır'da dansözlere yönelik olumsuz algı nedeniyle kulüplerde ve düğünlerde sahne alan birçok dansözün yurt dışından, özellikle de Rusya ve Güney Amerika'dan geldiğine dikkat çekti.

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31/12/2021 10:06