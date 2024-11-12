Misk 3 hafta yok

Süper Ligin üst klasman hakemlerinde Turgay Misk bacağındaki kas sakatlığı nedeniyle en az üç hafta maç alamayacak.

Hafta sonu oynanan Alsancak Yeşilova-CB Gençlik Gücü karşılaşmasını yöneten Misk 35. Dakikada ayağında ağrı hissetmesine rağmen devreyi tamamladı.

Soyunma odasında bacağına tedavi uygulayan Misk sıkıntı yaşamasına rağmen maçın dördüncü hakemi Evren Karademir’e görevi vermedi ve karşılaşmayı tamamladı.

Maç sonrasında ağrıları artan ve doktora giden Misk’in en az üç hafta sahalardan uzak kalmasına karar verildi.