Mişon: Bizi susturacağınızı mı zannettiniz?

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28/06/2022

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Mişon: Bizi susturacağınızı mı zannettiniz?

Piyangolar Birimi eski Sorumlusu Yudum Mişon, kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Mişon, polisin telefonunu emare olarak aldığını belirterek, “Noldu şimdi bizi polise verince, telefonlarımıza el koydurunca noldu çok merak ederim. Gerçeklerimi değiştirebildiniz? Egonumuzu tatmin ettiniz? Yada bizi susturacağınızı mı zannettiniz? Sizler o makamlarda var olduğunuz sürece bizler susmayacağız bilin istedim” dedi.

İşte Mişon’un paylaşımı:

28/06/2022 12:13
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