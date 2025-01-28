Mişon kupası start aldı

Hentbol’da her yıl geleneksel olarak oynanan Derviş Mişon kupası dün akşam oynanan erkekler mücadelesi ile start aldı. CIU Arena’da oynanan iki karşılaşmada UKÜ ile Dumlupınar, GG ile Darbaz takımları karşı karşıya geldi.

UKÜ ve GG finalde

Gecenin ilk karşılaşmasında CIU Arena’da UKÜ ile Dumlupınar takımları karşı karşıya geldi. Maçın başından sonuna kadar oyun üstünlüğünü elinde tutan UKÜ ilk devreyi rakibi Dumlupınar karşısında 22-7 önde tamamlarken, mücadeleden de 42-15 galip ayrılmayı başararak adını finale yazdırdı.

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise GG ile Darbaz takımları mücadele etti. Oyunun genel hakimiyetini elinde tutan GG yenilenen kadrosu ile mücadele ettiği karşılaşmanın ilk devresini rakibi Darbaz karşısında 19-7 önde kapatırken, mücadeleyi de 44-22 kazanarak adını finale yazdırdı.

Oynanan bu karşılaşmaların ardından adını finale yazdıran UKÜ ve GG takımları 31 Ocak Cuma akşamı final karşılaşmasında mücadele edecek.