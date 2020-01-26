MİSP’ten Elazığ’daki depremle ilgili başsağlığı mesajı

MİSP Gençlik Kolları’ndan Elazığ’daki depremde hayatlarını kaybedenler için başsağlığı mesajı

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26/01/2020

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MİSP’ten Elazığ’daki depremle ilgili başsağlığı mesajı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Arıkan, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

MİSP Başkanı Abdurrahman Arıkan yayımladığı başsağlığı mesajında, kaybedilen her bir canın kanayan yara olduğu ifade ederek, “Umarım daha fazla kayıp vermeden yaralarımızı sarabiliriz. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gerek devlet erkanı gerekse sivil toplum kuruluşları nezdinde bir yardım kampanyası başlatarak bölgede yaşayan insanlara ulaşabilir ve daha iyi koşullarda olmalarına vesile olabiliriz” dedi.

26/01/2020 11:20
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TAGS: MİSP’ten Elazığ’daki depremle ilgili başsağlığı mesajı, haber, kıbrıs,
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HK KIBRIS

DİNGÖR-SEN’den başsağlığı mesajı

HK KIBRIS

Din Görevlileri Sendikası, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi. Sendika Başkanı Süleyman Çakır mesajında, Elazığ- Sivrice merkezli ve Malatya, Diyarbakır gibi çevre illerde de hasara yol açan şiddetli deprem nedeniyle yaşanan can kayıplarından duyduğu derin üzüntüyü vurguladı. Çakır, “Bu vesile ile şahsım ve temsil ettiğim camiam adına Türk halkına geçmiş olsun dileklerimizi ve üzüntülerimizi iletir, deprem nedeniyle yaralanan kardeşlerimize acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilerim. Allah böyle felaketler göstermesin” dedi
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