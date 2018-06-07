HABER KIBRIS

Miss America’da devrim gibi karar

ABD Güzellik Yarışması’nın (Miss America) organizatörleri, yarışmacıların artık fiziksel görünüşlerine göre değerlendirilmeyeceklerini açıkladı.

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07/06/2018

Miss America’da devrim gibi karar
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Organizatörler, yarışmanın bikinili ve gece elbiseli geçiş bölümlerinin kaldırıldığını duyurdu.

Yarışmada jürinin adaylarla yapacağı kısa mülakatların önemi artacak.

Miss America Organizasyon Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Gretchen Carson, farklı beden ölçülerinden kadınların da yarışmaya katılmalarını sağlayacaklarını söyledi.

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TAGS: Miss America, haber, kıbrıs
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