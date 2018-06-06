HABER KIBRIS

Miss Kuzey Kıbrıs 2018 Güzellik Yarışması için başvurular devam ediyor

Miss Kuzey Kıbrıs 2018 Güzellik Yarışması ve Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Yarışmaları için başvurular devam ediyor

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06/06/2018

Miss Kuzey Kıbrıs 2018 Güzellik Yarışması için başvurular devam ediyor
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Bir Kıbrıs  ada  efsanesi   güzellik yarışması olarak   1984  yılından  beri yaşanan "Kalite- Marka- Efsane"  Güzellik Yarışması  2018   bu yıl  32. KKTC Güzellik Kraliçelerinin taçlanacağı   finalde   2 Ağustos  Perşembe  gecesi Savoy Ottoman Palace Hotel'de gerçekleşecek  muhteşem finalle  yaşanacak.  Amaçlı güzellikler anlamlı desteklerle yücelir  ilkesi ile  yaşanan ve yaşatılan  finalin  % 100 Eğitim Bursu  Ödülü  olarak   dereceye girecek  ilk 3  Güzellik Kraliçesine   Adamızın  seçkin  üniversitelerinden  GAÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ ,  büyük bir  sorumluluk  bilinci içerisinde  % 100 Eğitim burslarını  veriyor.. 

Başvurular  devam ediyor.....

Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu  olarak  1984  yılından beridir  düzenlenen  Marka Yarışma için Günkut Ajans  Organizasyon  Komitesi  çalışmalarını  sürdürmekte. Hedef  muhteşem bir  görkemli  2018  finali......

KİM BİLİR  BELKİ DE   SEN SİN ?

KKTC Kimlik Kartı  bulunan  1994- 2000   doğumlu  18- 24 yaş arasındaki   adayların  başvuruları  devam ediyor...Başvurular    21 Temmuz  günü sona erecek  ve aynı gün   Ön Eleme  gerçekleşecek....Başvurular için   www.gunkutajans.com      yeterlidir.

BAY KUZEY KIBRIS  2018 YARIŞMASI   İLK 3  BAY,  GAÜ den   % 100 Eğitim Bursu   hakkı kazanacak.

Kanser Hastalarına  Yardım Derneği Himayelerinde   bu yıl  21. kez  gerçekleşecek   adanın  en uzun  soluklu  sosyal  sorumluluk ve farkındalık projesi olan  BAY KUZEY KIBRIS  2018  için de başvurular  devam ediyor....KKTC Kimlik  Kartı  bulunan  , 18- 24 yaş   bir başka deyişle   1994 - 2000    doğumlu   adaylar  başvurabilir..  GAÜ   yarışmaya  aynı duyarlılıkla  dereceye   girecek  ilk 3 Bay Kuzey Kıbrıs    baylarına  da   % 100    GAÜ  Eğitim Bursu    verecek.

Başvurular   21 Temmuz  Cumartesi  günü  gerçekleşecek Eleme Günü  sabahına kadardır.  Başvurular  için   www.gunkutajans.com      yeterlidir.

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TAGS: Miss Kuzey Kıbrıs
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