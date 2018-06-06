Miss Kuzey Kıbrıs 2018 Güzellik Yarışması için başvurular devam ediyor

Bir Kıbrıs ada efsanesi güzellik yarışması olarak 1984 yılından beri yaşanan "Kalite- Marka- Efsane" Güzellik Yarışması 2018 bu yıl 32. KKTC Güzellik Kraliçelerinin taçlanacağı finalde 2 Ağustos Perşembe gecesi Savoy Ottoman Palace Hotel'de gerçekleşecek muhteşem finalle yaşanacak. Amaçlı güzellikler anlamlı desteklerle yücelir ilkesi ile yaşanan ve yaşatılan finalin % 100 Eğitim Bursu Ödülü olarak dereceye girecek ilk 3 Güzellik Kraliçesine Adamızın seçkin üniversitelerinden GAÜ - GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ , büyük bir sorumluluk bilinci içerisinde % 100 Eğitim burslarını veriyor..

Başvurular devam ediyor.....

Bir Bülent Günkut Prodüksiyonu olarak 1984 yılından beridir düzenlenen Marka Yarışma için Günkut Ajans Organizasyon Komitesi çalışmalarını sürdürmekte. Hedef muhteşem bir görkemli 2018 finali......

KİM BİLİR BELKİ DE SEN SİN ?

KKTC Kimlik Kartı bulunan 1994- 2000 doğumlu 18- 24 yaş arasındaki adayların başvuruları devam ediyor...Başvurular 21 Temmuz günü sona erecek ve aynı gün Ön Eleme gerçekleşecek....Başvurular için www.gunkutajans.com yeterlidir.

BAY KUZEY KIBRIS 2018 YARIŞMASI İLK 3 BAY, GAÜ den % 100 Eğitim Bursu hakkı kazanacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde bu yıl 21. kez gerçekleşecek adanın en uzun soluklu sosyal sorumluluk ve farkındalık projesi olan BAY KUZEY KIBRIS 2018 için de başvurular devam ediyor....KKTC Kimlik Kartı bulunan , 18- 24 yaş bir başka deyişle 1994 - 2000 doğumlu adaylar başvurabilir.. GAÜ yarışmaya aynı duyarlılıkla dereceye girecek ilk 3 Bay Kuzey Kıbrıs baylarına da % 100 GAÜ Eğitim Bursu verecek.

Başvurular 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek Eleme Günü sabahına kadardır. Başvurular için www.gunkutajans.com yeterlidir.