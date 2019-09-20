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Miss Kuzey Kıbrıs Filipinler'de

Güzellikleri yaşa ve yaşat Miss Kuzey Kıbrıs.... 51. Miss Asya Pasifik Uluslararası Güzellik Yarışmasında Miss Kuzey Kıbrıs Filipinler 'de...

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20/09/2019

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Miss Kuzey Kıbrıs Filipinler'de

 

1987  yılında KKTC  Güzellik Kraliçesi Bengü Özdenak ile  İlk kez  kabul görerek  temsil edildiğimiz  Asya Pasifik Güzellik Yarışmasında onur ve gururla  KKTC  otuz uzun yıl önce Tanınma  ve Tanıtma Seferberliğinde  güzellikler  arenasında  Filipinler Manila  ve Hong Kong olmak üzere  iki aşamalı  büyük organizasyonda Güzellik Yarışmaları KKTC  Ulusal Delegesi Bülent Günkut ile birlikte yer almıştı.

 

1988  yılında  katıldığımız  Asya Pasifik Güzellik Yarışmasında  1988  KKTC Güzeli  Fatoş Anıl   ile yer aldığımız  ve Güzellikler Tarihindeki  En Yüksek Derece  olan büyük finalde  "3 rd Runner Up- Dördüncü Güzel"  tacını  almamız Asya Pasifik Güzellik Yarışmalarının   50  yıldır   unutulmaz  başarı  derecemiz olarak  yerini  korumakta...

 

''30 yılda  80 Dünya Yarışması '' sloganı ile  aradan geçen  çeşitli  uluslararası  yarışmaların ardından bu yıl muhteşem bir organizasyonla  70 ülke güzelinin  yer alacağı  51.MISS ASYA PASİFİK  ULUSLARARASI   GÜZELLİK YARIŞMASI  2019  finalinde büyük bir onur ve gururla MISS  NORTHERN CYPRUS  olarak  aldığımız  resmi  davetle büyük finalde Filipinler  Manila 'daki  yarışmada yer alacağız...

 

MISS KUZEY KIBRIS 2019 GÜZELLİK  YARIŞMASI  2. GÜZELİ  EMİNE KEREMOĞLU , FİLİPİNLER'DE ASYA PASİFİK GÜZELLİK YARIŞMASINDA..

Kalite Marka Efsane Güzellik Yarışmamız  33. Miss Kuzey Kıbrıs 2019  Yarışmasında 2. güzel  olarak tacını  giyen 20 yaşındaki, Girne'li Üniversite Öğrencisi Emine Keremoğlu, Filipinler'deki finalde Miss Kuzey Kıbrıs  olarak 70 ülke arasında yaşanacak finalde yer almak üzere  hafta başında  adadan ayrılacak..

 

Çok iyi İngilizce konuşan güzelimiz Emine , 1.77  boyu ve düzgün fiziği ile kendisi için Akademi Sanat Derneği'nde özel hazırlanan  Kıbrıs Nakışlı Kına Bindallısı ile Ulusak Kostümü ile  yarışmaya  özenle hazırlanmakta...

 

Miss Northern Cyprus Emine Keremoğlu '' Her şey  KKTC için...Başta bana büyük destekleri  ile Günkut Ajans, babam Kerem Keremoğlu ve bütün  Tanınma Tanıtma seferberliğinde  Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti  diyen  herkese  selamlarımı  sevgilerimi iletiyorum...Filipinler Manila da yaşanacak  70 ülke güzelinin   evrensel  dostluğunda  51 . Miss Asya Pasifik  Güzellik Yarışması'nda en iyi  şekilde ülkemi   Kuzey Kıbrıs  bandımla   temsil ederek  , muhteşem  final için  çalışacağım....İyi ki  Miss Kuzey Kıbrıs Güzeliyim....''

20/09/2019 15:15

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TAGS: haber, kıbrıs, Kalite Marka Efsane Güzellik Yarışmamız  33. Miss Kuzey Kıbrıs 2019  Yarışması, Bengü Özdenak emine kermeoğlu
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