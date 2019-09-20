Miss Kuzey Kıbrıs Filipinler'de

1987 yılında KKTC Güzellik Kraliçesi Bengü Özdenak ile İlk kez kabul görerek temsil edildiğimiz Asya Pasifik Güzellik Yarışmasında onur ve gururla KKTC otuz uzun yıl önce Tanınma ve Tanıtma Seferberliğinde güzellikler arenasında Filipinler Manila ve Hong Kong olmak üzere iki aşamalı büyük organizasyonda Güzellik Yarışmaları KKTC Ulusal Delegesi Bülent Günkut ile birlikte yer almıştı.

1988 yılında katıldığımız Asya Pasifik Güzellik Yarışmasında 1988 KKTC Güzeli Fatoş Anıl ile yer aldığımız ve Güzellikler Tarihindeki En Yüksek Derece olan büyük finalde "3 rd Runner Up- Dördüncü Güzel" tacını almamız Asya Pasifik Güzellik Yarışmalarının 50 yıldır unutulmaz başarı derecemiz olarak yerini korumakta...

''30 yılda 80 Dünya Yarışması '' sloganı ile aradan geçen çeşitli uluslararası yarışmaların ardından bu yıl muhteşem bir organizasyonla 70 ülke güzelinin yer alacağı 51.MISS ASYA PASİFİK ULUSLARARASI GÜZELLİK YARIŞMASI 2019 finalinde büyük bir onur ve gururla MISS NORTHERN CYPRUS olarak aldığımız resmi davetle büyük finalde Filipinler Manila 'daki yarışmada yer alacağız...

MISS KUZEY KIBRIS 2019 GÜZELLİK YARIŞMASI 2. GÜZELİ EMİNE KEREMOĞLU , FİLİPİNLER'DE ASYA PASİFİK GÜZELLİK YARIŞMASINDA..

Kalite Marka Efsane Güzellik Yarışmamız 33. Miss Kuzey Kıbrıs 2019 Yarışmasında 2. güzel olarak tacını giyen 20 yaşındaki, Girne'li Üniversite Öğrencisi Emine Keremoğlu, Filipinler'deki finalde Miss Kuzey Kıbrıs olarak 70 ülke arasında yaşanacak finalde yer almak üzere hafta başında adadan ayrılacak..

Çok iyi İngilizce konuşan güzelimiz Emine , 1.77 boyu ve düzgün fiziği ile kendisi için Akademi Sanat Derneği'nde özel hazırlanan Kıbrıs Nakışlı Kına Bindallısı ile Ulusak Kostümü ile yarışmaya özenle hazırlanmakta...

Miss Northern Cyprus Emine Keremoğlu '' Her şey KKTC için...Başta bana büyük destekleri ile Günkut Ajans, babam Kerem Keremoğlu ve bütün Tanınma Tanıtma seferberliğinde Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diyen herkese selamlarımı sevgilerimi iletiyorum...Filipinler Manila da yaşanacak 70 ülke güzelinin evrensel dostluğunda 51 . Miss Asya Pasifik Güzellik Yarışması'nda en iyi şekilde ülkemi Kuzey Kıbrıs bandımla temsil ederek , muhteşem final için çalışacağım....İyi ki Miss Kuzey Kıbrıs Güzeliyim....''

20/09/2019 15:15