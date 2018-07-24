Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları 2 Ağustos’da

32’nci Miss Kuzey Kıbrıs ve 21’inci Bay Kuzey Kıbrıs yarışmaları, 2 Ağustos Perşembe gecesi Girne’de yapılıyor.

“Anlamlı ve Amaçlı Güzellik” sloganıyla, Savoy Ottoman Palace Otel’de yer alacak yarışmanın aday tanıtımı dün akşam yapıldı.

Tanıtımında, Miss Kuzey Kıbrıs ve Bay Kuzey Kıbrıs Yarışmaları Kurucu Başkanı Bülent Günkut yarışmayla ilgili basına bilgi verdi.

Bu yıl 32’ncisi düznelenen Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik yarışmasının bir ada klasiği olduğunu kaydeden Günkut, 21. Bay Kuzey Kıbrıs yarışması bu yıl da Kanser Hastalarına Yardım Derneği himayesinde gerçekleşeceğini dile getirdi.

Organizasyonun gerçekleşmesine kaktı koyan başta Kanser Hastalarına yardım Derneği ve The Savoy Ottoman Palace Otel olmak üzere tüm kurum kuruluşlara teşekkürlerini sunan Günkut, yarışmada, bu yıl, 18-24 yaş arası, 14 genç kız ve 12 erkek yarışmacı , dereceye girmek için yarışacağını kaydetti.

Yarışmada dereceye girenlere GAÜ’den Tam eğitim bursu verileceğini, Akacan Holding ilk 3 güzellik kraliçesine toplam 10 bin Türk Lirası para ödülü ve çeşitli firmaların ödüllerinin olacağını kaydeden Günkut, dereceye girenler , KKTC’yi uluslararası yarışmalarda temsil edeceğini ifade etti.Konuşmanın ardından, 21’inci bay Kıuzey Kıbrıs yarışmasında yarışacak 12 erkek finalist ve 32’inci Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında taç için yarışacak 14 bayan aday tanıtıldı.

1 hafta sürecek kampın ardından , yarışma, 2 Ağustos Perşembe gecesi 21.30’da The Savoy Ottoman Palace Otel’de yer alacak..Dereceye girenler ,çeşitli uluslararası yarışmalarda KKTC’yi ten,msil edecek.Aday tanıtım organizasyonunda ayrıca dün doğum günü olan ve Miss Kuzey Kıbrıs yarışmasında taç için 11 numarayla yarışacak olan Elif Sude Züğürt’ün 18’inci doğumgünü de kutlandı.