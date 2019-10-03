Miss Turkey 2019'u Simay Rasimoğlu kazandı

Miss Turkey 2019'un büyük finali dün akşam Grand Pera Emek sahnesi’nde yapıldı. 20 adayın finale kaldığı yarışmada birinci 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu birinci oldu. Yarışmanın ikincisi Bilgi Nur Aydoğmuş olurken, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye ise Büşra Turan hak kazandı.

Miss Turkey 2019'un büyük finali dün akşam Grand Pera Emek Sahnesi’nde yapıldı.20 aday, Türkiye'nin en güzel kızı seçilebilmek için podyuma çıktı.

Yarışmanın üçüncüsü Büşra Turan oldu.

Üçüncü güzel Büşra Turan, Türkiye'yi Polonya'daki 'Miss Supranational 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

1.85 boyundaki Büşra Turan, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı 3. sınıf öğrencisi.

Yarışmanın 2.'si ise Bilgi Nur Aydoğmuş oldu.

Bilgi Nur Aydoğmuş, Türkiye'yi 'Miss Universe 2019' yarışmasında temsil etmeye hak kazandı.

180 boyundaki ve 23 yaşındaki Bilgi Nur Aydoğmuş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümü mezunu.

Türkiye'nin en güzel kızı ise 22 yaşındaki Simay Rasimoğlu oldu.

1.88 boyundaki Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

Simanur Rasimoğlu, Türkiye'yi İngiltere'de düzenlenecek olan "Miss World 2019" yarışmasında temsil edecek.

03/10/2019 09:11