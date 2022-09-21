Miss Turkey 2022 birincisi belli oldu

Jüri koltuğunda Demet Şener ve Pınar Altuğ gibi Türkiye eski güzellerinin de oturduğu Miss Turkey 2022 gerçekleşti.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de Berfu Yenenler'in sunuculuğunu üstlendiği gecede 20 finalist Türkiye'nin en güzel kızı olmak için yarıştı.

İŞTE TÜRKİYE GÜZELİ: NURSENA SAY

19 numara Nursena Say ise Türkiye'nin en güzel kızı seçilerek tacını taktı. Say, Türkiye'yi Miss World’de temsil edecek. 24 yaşındaki Say, 1.80 boyunda ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun.

ALEYNA ŞİRİN MİSS UNİVERSE SEÇİLDİ

5 numara Aleyna Şirin Miss Universe seçildi. 21 yaşındaki Şirin, 1.76 boyunda ve Özyeğin Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü 2. sınıf öğrencisi.

SELİN ERBERK GURDİKYAN MİSS TURKEY SUPRANATİONAL SEÇİLDİ

Türkiye eski güzeli Neşe Erberk'in kızı, 8 numarayla yarışan Selin Erberk Gurdikyan, Miss Turkey Supranational seçildi. 23 yaşındaki Erberk, 1.78 boyunda ve Florida Uluslararası Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi.

Bu habere tepkiniz:



21/09/2022 08:53