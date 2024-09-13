Miss Turkey 2024'te ilk 20'ye giremedi... Sosyal medya İpek Kuşçu'yu konuşuyor

20 finalistin arasından seçilerek Türkiye'nin en güzel kızı ünvanını alan 24 yaşındaki İdil Bilgen kraliçelik tacını giydi. Ancak Koç Üniversitesi tıp fakültesi mezunu Bilgen, sosyal medyanın beklentisini karşılayamadı.

İdil Bilgen'in babası Levent Bilgen Türkiye'nin Kiev (Ukrayna) Büyükelçisi.

Bilgen hakkında "İç güzelliğine mi baktılar?", "Yarışmada torpil mi var?", "AKP iktidarı sonrası güzellik anlayışımız da değişti" şeklinde acımasız yorumlar yapılmasının ardından yarışmada boy gösteren diğer adaylar gündeme gelmeye başladı.

En çok konuşulan isimlerden biri de ilk 20'ye kalamayan İpek Kuşçu oldu...

"TEKRAR DENEYECEĞİM"

İdil Bilgen'den "daha güzel olduğu" savunulan Kuşçu, yaptığı açıklamada "Bu sene ilk 20'ye giremedim ama seneye daha iyi bir şekilde hazırlanıp tekrar deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

İpek Kuşcu'nun Instagram hesabından paylaştığı bazı kareler...