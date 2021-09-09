Miss Turkey birincisi açıklandı! İşte 2021 Türkiye güzeli

Miss Turkey 2021 yarışmasında 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Yarışmada, Dilara Korkmaz, Türkiye’nin en güzel kızı seçildi. Korkmaz, tacını geçen yılın birincisi Simay Rasimoğlu’ndan aldı. 23 yaşındaki Dilara Korkmaz, Türkiye’yi Miss World’de temsil edecek.

1.77 boyunda olan, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yapan Dilara Korkmaz, 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü Dilay Korkmaz'ın da kardeşi.

“BİR EVE İKİ MISS TURKEY”

Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı bu fotoğrafa, “Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu” notunu düştü.

Yarışmada Cemrenaz Turhan ikinci, Şira Sahilli üçüncü, Su Bige Korucu da dördüncü seçildi.

Türkiye eski güzelleri Çağla Şıkel, Azra Akın ve Arzum Onan da gerçekleşen Miss Turkey için bir araya geldi. Jüri koltuğunda oturan güzellerden Onan 1993’te, Şıkel 1997’de ve Akın ise 2002’de birincilik tacını takmıştı.

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09/09/2021 08:49