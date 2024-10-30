Miss Turkey birincisi İdil Bilgen son paylaştığı fotoğrafla yine linç yedi

Miss Turkey 2024'te Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu İdil Bilgen (24) Türkiye'nin en güzel kızı oldu, sosyal medyada büyük bir kesimden ise geçer not alamadı.

Bilgen hakkında yapılan olumsuz yorumların ardından "Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür" açıklamasını yaptı.

Ve tartışmalar uzun bir süre gündemde kaldı.

DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Önceki gün de Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak 29 Ekim'i kutlayan İdil Bilgen'in son hali dikkat çekti.

Sosyal medyada gündem olan fotoğrafı görenler Türkiye güzelinin estetik yaptırdığını iddia etti.

Bazı kullanıcılar da fotoğrafın photoshop'la düzenlenmiş olabileceğini savundu.

İşte İdil Bilgen'in paylaştığı o fotoğraf: