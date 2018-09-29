Miss Turkey birincisi Şevval Şahin'den estetik eleştirilerine yanıt

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin'in estetiksiz hali tartışma konusu olmuştu. Şahin, gelen eleştirilerle ilgili sessizliğini bozdu.

Miss Turkey 2018'in 3 güzeli Şevval Şahin, Tara Madelein De Vries ve Roda Irmak Kalkan teve2'deki 2.Sayfa programına konuk oldu. Estetikli olduğu için eleştiri oklarının hedefi olan birinci güzel Şevval Şahin, sessizliğini canlı yayında bozdu.

"BURNUM HARİÇ HİÇBİR YERİM ESTETİK DEĞİL"

Yarışmada birinci seçildikten sonra estetiksiz görüntüleri basına sunulan ve bu sebepten tacının elinden alınacağı konuşulan Şevval Şahin, "Birinci seçildiğim için çok mutluyum, gururluyum, heyecanlıyım... İçimden dereceye girmek geçiyordu ama birinciliği beklemiyordum. Bana da sürpriz oldu. Tara ile Roda'nın dereceye girebileceğini biliyordum. Burnum hariç hiçbir yerim estetik değil. 17 yaşındayken yaptırdım. Bunu hiç saklamadım. Bu fotoğraflar 11-12-13 yaşında çekilen fotoğraflar. Okul yılları. Ergenlikten önce çekilen fotoğraflar. O zaman çekim açısı başkaydı, makyaj tekniği başkaydı. Eleştirilere üzülmedim çünkü sonuç belli. Ben ne yaptırıp, ne yaptırmadığımı iyi biliyorum.

"ESTETİKSİZ HALİMLE DE DERECEYE GİRERDİM"

Estetik benim için çok normal. 2018 yılındayız. Kendinde beğenmediğin bir yerin varsa, bunu yaptırman en doğal hakkın. Yarışmada 'estetik yasak' diye bir kural yok. Ben hiç bir zaman 'burnumu yaptırmadım' demedim. Beni eleştirebilirler. Bu benim tercihim. Bana iyi geldi. Öz güvenim yerine geldi. Ben sadece yüzümle boyum posumla birinci olmadım. Kamp süresince hep birlikteyiz. Konuşmana, diline, insanlarla diyaloğuna, enerjine, kültürüne bakıyorlar... Ben bunların hepsini iyi bir şekilde yansıttığımı düşünüyorum. Estetiksiz halimle birinci olur muydum bilemem ama dereceye girerdim. Çünkü dediğim gibi bir tek burunla bitmiyor.

"TACIM GERİ ALINIR DİYE KORKMADIM"

Sosyal medyadaki yorumlardan sonra 'tacım geri alınır' diye korkmadım. Çünkü estetik yasak değil. Yapay bir göğsün, kaynak saçların, lens gözlerin varsa yapay bir görüntün varsa bu birinciliği etkileyebilir.

"TORPİLLİ DEĞİLİM"

Benim torpilli olduğum iddiası bana komik geldi. Hiçbir jüriyi tanımıyordum bile. 'Şevval torpilli' yorumlarına çok güldüm."