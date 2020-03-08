Miss Turkey Şevval’den Kendall pozu!

Çıktığı Miami tatilinden paylaşımda bulunan 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla Kendall Jenner’a benzetildi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı bikinili paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki Kendall kısa bir süre önce benzer bir paylaşımda bulunmuş ve 10 milyonu aşan bir beğeni almıştı.

Şahin de Miami tatilinden yaptığı benzer bir paylaşımla Kendall’a göndermede bulundu. Şevval Şahin’in bu paylaşımları beğeni topladı. Genç kadın bu paylaşımına ‘Bana babasının uzun bacaklısı diyorlar’ şeklinde bir de not düştü.

08/03/2020 16:09