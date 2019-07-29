HABER KIBRIS

ad

Miss ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 finali için geriye sayım devam ediyor

ads
29/07/2019

ads
Miss ve Bay Kuzey Kıbrıs 2019 finali için geriye sayım devam ediyor

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Himayelerinde gerçekleşecek olan Miss Kuzey Kıbrıs 2019 ve Ülkemizin 22 yıllık en uzun soluklu Kanser Hastalarına Yardım Derneği Himayelerinde gerçekleşen  sosyal farkındalık organizasyonu Bay Kuzey Kıbrıs 2019 finali için geriye sayım devam ediyor.

The Arkın Colony’de konaklayan finalistler The Arkin Palm Beach Hotelde final öncesi yogun tempolarinda dinlenme firsatı buldular. 

The Arkın Colony Hotel’de 31 Temmuz 2019 gecesi gerçekleşecek olan taç giyme töreni için finalistler Bülent Günkut ve ekibi ile yoğun geçen sahne hazırlık ve koreografi çalışmaları devam etmekte. 

 

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Miss Kuzey Kıbrıs
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.