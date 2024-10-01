Mist Trading Ltd'den Açıklama: Ürünlerimiz AB Standartlarına Uygun

Mist Trading Ltd, Şirket, ambalaj ve paketleme ürünlerinin Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu vurguladı.

Açıklamada, söz konusu yemek kaplarının Polipropilen (PP5) malzemeden üretildiği, bu malzemenin ısıya karşı yüksek direnç gösterdiği ve gıda ürünlerini yağlanma ve rutubetten koruma özelliği taşıdığı belirtildi. Kapların alt kısmında bulunan PP5 kodu da bu özelliklerin bir göstergesi olarak sunulmaktadır.

Mist Trading Ltd, ürünlerinin EU 10/2011 ve EU 2020/1245 regülasyonlarına uygun olarak üretildiğini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü tarafından onaylandığını bildirdi. Ayrıca, üretimin Türkiye Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı TR-34-K-042773 nolu izni ile yapıldığı vurgulandı.

Şirket, yıllardır olduğu gibi bundan sonra da ithal ettikleri ambalaj ürünlerinde insan sağlığına ve çevreye zarar verecek maddeler kullanılmaması konusunda titizlikle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.