MİT Başkanı Kalın Şam'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a sürpriz bir ziyaret yaptı. Kalın, tarihi Emevi Camii'ne giderek namaz kıldı. Kalın'ın yoğun güvenlik önlemleri altında yaptığı ziyarette, önemli bir ayrıntı dikkat çekti. HTŞ lideri Golani'nin, Kalın ile aynı araçta olduğu ve arabayı Golani'nin kullandığı belirtildi. Kalın ve Türk heyeti, camiyi ziyaret ederken büyük ilgi gördü.

Suriye'de 61 yıllık rejim devrildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Şam'a yüksek düzeyde ilk ziyareti gerçekleştirdi. İbrahim Kalın, Emevi Camii'nde namaz kaldı.

Kalın'ı camiye getiren aracı ise ise bizzat HTŞ lideri Golani'nin kullandığı belirtildi.

Aracın direksiyonunda bulunan ve Golani olduğu belirtilen kişinin takım elbise giydiği görüldü.

Şam gibi karışıklık yaşanan bir bölgede MİT Başkanı Kalın'ın aracın ön koltuğunda oturması dikkat çekti.

Kalın'ın Suriyelileri selamladığı fotoğraflarda önemli bir ayrıntı fark edildi.

Kalın'ın aracı Emevi Camii'ne giderken, çevredeki vatandaşlar video çekerek, büyük ilgi gösterdi.

Birçok Suriyeli tekbir getirirken, tezahüratlarda bulundu. Emevi Camii'ni inceleyerek namaz kılan Kalın, çıkışta yine Suriyelilerin ilgisiyle karşılaştı.

MİT Başkanı'nın bu önemli ziyaretine Türk güvenlik görevlileri eşlik etti ve sıkı güvenlik önlemi alındı.

HTŞ Lideri Golani, çatışmalardan sonra Şam'a girişinde ilk iş olarak Emevi Camii'ne gitmişti.

Golani'nin, görüşmelerin sonrasında MİT Başkanı Kalın'a eşlik ettiği ve aracı bizzat kullanarak camiye geldiği belirtildi.