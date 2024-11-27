MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ta etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

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27/11/2024

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu Irak'ta etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Hevi" kod adlı Sadiye Muhammed Ahmed'i, Irak'ın Sincar kentindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2001 yılından bu yana Suriye ve Irak'ta terör faaliyetinde bulunan Ahmed'in örgütün istihbarat yapılanmasından sorumlu olduğu tespit edildi.

MİT'in hedef listesine alınan ve anlık takip edilen terörist Sadiye Muhammed Ahmed, Sincar'da nokta operasyonla etkisizleştirildi.

27/11/2024 10:03
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