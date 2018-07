MİT Tırları Davasında Erdem Gül’e Beraat

MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdiği gerekçesiyle "casusluk" suçundan yargılanan gazetenin Ankara Temsilcisi Erdem Gül, beraat etti.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki kapalı duruşmaya, tutuksuz sanık Erdem Gül ve tarafların avukatları katıldı. Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Erdem Gül'ün üzerine atılı "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçunu işlediğinin sabit olmadığı kanaatine vararak, Gül'ün beraatine hükmetti.



Heyet, sanık Gül'ün "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan da beraatini kararlaştırdı.



DAVANIN GEÇMİŞİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmıştı.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet gazetesinde yer verdikleri gerekçesiyle yargılanan Dündar ve Gül hakkındaki kararı, 6 Mayıs 2016'da açıklamıştı. Mahkeme, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan Dündar'ı 5 yıl 10 ay, Gül'ü ise 5 yıl hapisle cezalandırmıştı.



YARGITAY KARARI



Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Can Dündar'a verilen 5 yıl 10 ay, Erdem Gül'e verilen 5 yıllık hapis cezası kararlarını bozmuştu.



Daire, Dündar hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" suçundan hüküm kurulması gerektiğine hükmetmişti.



Kararda, Erdem Gül hakkında ise "Devlet sırrı niteliğindeki gizli bilgileri hususi gayretle temin ettiğine veya sanık Can Dündar'ın eylemine iştirak ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir." denilmişti.



İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'dan dönen davaya ilişkin 2 Nisan'da hazırladığı tensip tutanağıyla Dündar'ın kovuşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurt dışında bulunduğu ve bu nedenle kendisine ulaşılamadığını belirterek, bu kişiyle ilgili gıyabi tutuklama kararı çıkarmıştı.



Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılması talebinde de bulunan heyet, Dündar'ın Belçika'dan iadesi prosedürüne esas olmak üzere Adalet Bakanlığı ile yazışma yapılmasını karara bağlamıştı.



Heyet, 7 Mayıs 2018 günü yapılan duruşmada, sanık Erdem Gül'ün dosyasını ise firari sanık Can Dündar'ın davasından ayrılmasına karar vermişti.