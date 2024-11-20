MİT'ten CHP'ye ziyaret gerçekleşti

TC Milli İstihbarat Başkanı (MİT) İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

İbrahim Kalın, bugün (20 Kasım) saat 11'de CHP Genel Merkezi’ne geldi. Toplantı 13.20'de sona erdi. CHP Genel Başkanı Özel başkanlığındaki MYK heyetiyle görüşen Kalın’ın sunumu yaklaşık üç saat sürdü.Kalın, Terör örgütlerinin faaliyetleri ve olası tehditlerine ilişkin bilgiler verdi.

Kalın ve beraberindeki heyet, CHP Lideri Özgür Özel'in sorularını yanıtaldı.

CHP kaynakları bu görüşmenin olumlu geçtiği bilgisini paylaştı.

ZİYARETİN GÜNÜ VE SAATİ GİZLİ TUTULDU

MİT ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyordu. 18 Kasım'da yalnızca ziyaretin gerçekleşeceği öğrenilmişti. Ziyaretin saati ve günü gizli tutulmuştu.

Ziyaret de CHP Lideri Özel'in tepkisinin ardından gerçekleşti. Özel, Kalın'ın FETÖ hakkında AKP Genel Merkezi'nde sunum yapmasının ardından Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'ye de sunum yapılması gerektiğinin altını çizmişti.