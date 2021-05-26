Miyop olan kişilerde uyku kalitesi daha düşük

Flinders Üniversitesi’nden araştırmacılar, miyop olan kişilerin, gecikmiş sirkadiyen ritimler ve düşük melatonin üretimi nedeniyle normal görüşe sahip insanlardan daha düşük kalitede uykuya sahip olduklarını buldular.

Ekip, ortaya çıkardıkları bu yeni bulgular sayesinde çocuklarda miyopun erken teşhisinin ve tedavisinin mümkün olacağını umuyor.

MİYOP NEDİR?

Miyop, yakının net bir şekilde görülebildiği, ancak uzağın bulanık göründüğü oldukça yaygın bir göz rahatsızlığı. Ulusal Sağlık Sistemi’ne (NHS) göre;

uzağı görememe, tedavinin gerekli olmadığı hafif seviyeden, kişinin görmesinin önemli ölçüde etkilendiği şiddetli seviyeye kadar değişebilir. Çocuklarda bu durum 6 ila13 yaş arasında görülmeye başlayabilir.

Vücudun hızla büyüdüğü gençlik yıllarında miyop, daha da kötüleşebilir.

UYKU KALİTESİ İLE MİYOP İLİŞKİSİ

Araştırmacılar, miyop ile uyku kalitesi arasında bir ilişki olup olmadığını anlamak için çalışmalara başladılar.

Optimum uyku ve sirkadiyen ritimler; yalnızca genel sağlık için değil, aynı zamanda iyi görme için de gerekli olduğu ortaya çıktı

Ekip; bir kısmı miyop sorunu yaşayan, bir kısmı da miyop olmayan yirmili yaşlardaki üniversite öğrencilerinin 24 saatlik döngülerini (vücudun iç saatinin bir parçası olan sirkadiyen ritimlerini) ve melatonin üretimini analiz etti.

Sonuçlarda; miyop olan katılımcıların, normal gören katılımcılara kıyasla, sirkadiyen ritimlerinde önemli ölçüde gecikme, tükürük ve idrarda daha düşük melatonin ortaya çıktı.

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN UYKU KALİTESİ ÖNEMLİ

Araştırmayı yöneten Dr. Ranjay Chakraborty şunları söyledi: “Yapay ışığın ortaya çıkması, okuma ve eğlence için ışık yayan elektronik cihazların kullanılması; sirkadiyen ritimlerde ve uykuda aksaklıklara neden olan bir sağlık sorunu haline geldi, ancak göz sağlığı üzerindeki etkisi kapsamlı bir şekilde henüz çalışılmadı.

Yine de bu bulgular, optimum uyku ve sirkadiyen ritimlerin yalnızca genel sağlık için değil, aynı zamanda iyi görme için de gerekli olduğuna dair önemli kanıtlar sağlıyor.”

ÇOCUKLARIN UYKU ALIŞKANLIKLARI GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Bulgulara dayanarak araştırmacılar, çocukların uyku alışkanlıklarının ve ekrana maruz kalma sürelerinin miyop geliştirme risklerini azaltmak için yeniden değerlendirilmesini istiyorlar.

Dr Chakraborty, “Yeterli uyku; öğrenme, hafıza, sürekli dikkat, okuldaki akademik performans ve erken gelişim sırasında çocukların genel refahı için kritik” dedi.

Çocukların uyku alışkanlıklarının ve ekrana maruz kalma sürelerinin miyop geliştirme risklerini azaltmak için yeniden değerlendirilmesi gerek.

Pek çok dijital cihaz mavi ışık yayar, bu da melatonin üretimini baskılayabilir ve geceleri sirkadiyen ritimlerde gecikmeyle beraber kötü bir uykuya neden olabilir.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ MÜMKÜN OLABİLİR

Dr Chakborty özellikle geceleri çocuklarda dijital cihazlara maruz kalmanın sınırlandırılmasının iyi bir uyku ve göz sağlığı için önemli olduğunu belirtirken şunları söyledi:

“Miyop, tipik olarak çocukluk döneminde geliştiğinden bir sonraki adım olarak; küçük çocuklarda sirkadiyen ritim zamanlamasını, toplam melatonin üretimini ve geceleri ışığa maruz kalmayı incelemek istiyoruz.”

Dr Chakborty böyle bir çalışmanın, miyopun altında yatan biyolojik ve çevresel faktörlere ilişkin yeni bilgiler sağlayacağını ve çocuklarda miyopun erken teşhisine ve tedavisine yardımcı olacağını söylüyor.

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26/05/2021 16:46