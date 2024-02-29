MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için TFF'ye başvuru yapılacağını duyurdu.

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29/02/2024

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MKE Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş hakkında disiplin soruşturması açılması için TFF'ye başvuracak

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırladığı Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan Yandaş hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "27 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakası sonrası Fenerbahçe profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın tribünlerimize karşı sergilemiş olduğu profesyonellik dışı hareketleriyle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." denildi.

29/02/2024 18:09
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TAGS: Ankaragücü, Mert Hakan Yandaş
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