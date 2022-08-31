MKE Ankaragücü Tolga Ciğerci'yi kadrosuna kattı

MKE Ankaragücü, Tolga Ciğerci'yi transfer etti.

Eryaman Stadyumu’nda yapılan imza törenine başkan Faruk Koca ve teknik direktör Ömer Erdoğan katıldı.

Başkent ekibi Tolga Ciğerci ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Tolga Ciğerci'nin transferi için 1,5 aydır devam eden görüşmelerin dün gece sonuçlandığını belirterek, "Hocamızın da ortak kanaati doğrultusunda transferi netleştirdik. Yarım saat önce de Tolga'yı buraya davet ederek sürpriz yapmak istedik." ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giymişti.

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31/08/2022 15:44