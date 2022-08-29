MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan dönemi

Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine görevi bırakan Mustafa Dalcı da katıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 45 yaşındaki teknik direktörle 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. İmza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile sportif direktör Emre Yıldız da katıldı.

İmza töreninde alışılmadık olay

Görevi bırakan Mustafa Dalcı, alışagelmişin dışında bir hareketle Ömer Erdoğan'ın imza töreninde bulundu ve görevi yeni teknik adama teslim etti.

Mustafa Dalcı'nın takımla ilgili son bilgileri verdiği Erdoğan'a yeni görevinde başarı dilediği öğrenildi.

Ömer Erdoğan, geride kalan 2 sezonda Süper Lig'de Hatayspor'u çalıştırmıştı.

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29/08/2022 21:29