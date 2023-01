MKE Ankaragücü'nde yeni stat heyecanı

Faruk Koca, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ve yöneticilerle birlikte stat hakkında inşaat şirketi yetkililerden bilgi aldı.

Yapım aşamasındaki stattaki ilk röportajı AA'ya veren Faruk Koca, şöyle konuştu:

"Ankaragücü camiasının spor mabedi burasıdır. Ankaragücü camiası stadın bir an önce bitmesini bekliyor. Ben de kulüp başkanı olarak süreci yakından takip ediyorum. Firma yetkililerinden bilgiler aldık, son durumu yerinde inceledik. Çok ayrıntılı bir şekilde bilgilendirildik. Yoğun bir çalışma var. Bu stadın en kısa sürede yetiştirmeye çalışıyorlar. Bu stat Ankaragücü ve tüm spor camiasını sunulmuş olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için teşekkür eden Koca, "Cumhurbaşkanımız gerçekten bu statla çok yakinen ilgileniyor. Adım adım takip ediyor. Ankaragücü ve spora olan ilgisi malum. Türkiye'nin en iyi, en modern stadı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın takibiyle yapılıyor. Cumhurbaşkanımız 15 günde bir stadın işleyişiyle ilgili bilgi alıyor." dedi.

"Ankara Tenis Kulübü maalesef işletişle ilgili aksaklıklar oluşturuyor"

Faruk Koca, yeni stadın arazisinde bulunan Ankara Tenis Kulübünden kullandığı alanı boşaltarak yardımcı olmaları konusunda ricada bulundu.

Türk sporunun en önemli tesisinin yapıldığını vurgulayan Koca, sözlerini şunları kaydetti:

"Burada Ankara Tenis Kulübü maalesef işletişle ilgili aksaklıklar oluşturuyor. Yöneticilerinden rica ediyoruz, bakanlıklarımız, kurumlarımız onların başka bir yerde çalışmalarını devam ettirmesi için her türlü adımı attılar. Stadın yapılması için bize yardımcı olmaları lazım. Ankara Tenis Kulübünün kullandığı araziden dolayı çalışmalar dar bir alanda devam ediyor. Burası kamu arazisi, bu stat kamuya yapılıyor. Ankara Tenis Kulübü firmanın önünü açacak adımlar atmalı. Bütün Ankaragücü camiası bu stadın bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu anlamda herkes işi kolaylaştırması lazım. Her şey planlandığı gibi gidiyor ama arazide bulunan Ankara Tenis Kulübüyle ilgili sıkıntı var. Bu tenis kulübünün Ankaragücü Kulübünün hassasiyetini dikkate alması gerekiyor. Çünkü bu kitle stadın yapılmasını bir an önce istiyor."

Ömer Erdoğan: Ankaragücü camiası için değerli bir eser olacak

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da yeni stadın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Futbolculuk döneminde 19 Mayıs Stadı'nda çok fazla maça çıkıp Ankaragücü taraftarını hayranlıkla izlediğini anlatan Erdoğan, "İnşallah buraya yapılacak yeni eserle 45 bin kişinin önünde takımımla oynamanın hayalini yaşıyorum. Stadın tanıtımında çok heyecanlandım. Başta devletimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ankaragücü camiası için değerli bir eser olacak. Stat bittiğinde inşallah bize de bu takımı burada yönetmek nasip olur." diye konuştu.

Ankaragücü'nde çalışmaktan çok keyif aldığını, Faruk Koca'nın da kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Güzel adımlar atıyoruz. Yavaş yavaş tırmanmaya başlıyoruz. Kötü günlerimizde bile başkanımız bize moral, destek verdi. Ankaragücü'nün hep yukarıları zorlaması gerekiyor. Şampiyonlukları, Avrupa kupaları zorlayan bir camia haline geleceğiz. Burada o potansiyel var. Taraftarlarımız Eryaman Stadı'ndaki maçlara da geliyor ama asıl yerimiz burası. Zamanı geldiğinde burada da büyük başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Adana Demirspor'la oynayacakları maça da değinen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lig çok dengeli. Galatasaray maçında beraberliği bulsak galip de gelebilirdik. Kayserispor maçında geriye düştük ama inancımızı kaybetmeden kazandık. Taraftarımızın da desteği çok önemliydi. Kadro ve hoca olarak ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacağız. Kendimize güveniyoruz. Her rakibe saygı duyarız ama onların da bize saygı duyması için sahada en iyisini yapacağız. Futbol olarak herkese kafa tutabiliyoruz. Adana'dan en iyi sonucu alarak Ankara'ya dönmek istiyoruz.

