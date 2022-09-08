MKE Ankaragücü'ne bir maç seyircisiz oynama cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü'nü bir maç seyircisiz oynama cezasına çarptırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), MKE Ankaragücü maçının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'ya ekstra ceza verilmediğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş müsabakasının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören ve sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 33 yaşındaki futbolcuya ekstra ceza verilmediği belirtildi.

Josef de Souza, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile yapacağı Süper Lig maçında forma giyemeyecek.

Aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle MKE Ankaragücü'nün bir maç seyircisiz oynama cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Çeşitli gerekçelerle MKE Ankaragücü'ne 550 bin, Hatayspor'a 198 bin, Adana Demirspor'a 146 bin, Trabzonspor'a 143 bin 500 ve Giresunspor'a 84 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Galatasaray, Giresunspor, Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiği kaydedildi. Trabzonspor ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının ise bir sonraki deplasman mücadelesi için bloke edildiği belirtildi.

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08/09/2022 22:30