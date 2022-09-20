MLS'te ırkçılık skandalı... Wayne Rooney öğrencisini oyundan aldı

Amerikan Ulusal Futbol Ligi(MLS), ırkçılık iddiasıyla sarsıldı.



DC United - Inter Miami mücadelesinde yaşananlar maçın önüne geçti. Damion Lowe'a göre rakibi Taxiarchis Fountas ırkçılık yaptı.

Hakem maçı durdurdu, önce kaptanlarla, sonra teknik direktörlerle görüştü. İki oyuncu sarı kartla cezalandırıldı. Yaklaşık 5 dakika süren tartışmaların ardından maça devam edildi.

- Ne söylendi?



Inter Miami Teknik Direktörü Phil Neville yaşananların peşini bırakmayacaklarını söyledi.



"Irkçı bir kelime kullanıldı. Bu kesinlikle kabul edilemez. Dünya üzerinde kullanılabilecek en kötü, en çirkin kelime. Evet, bu yaşandı."

Neville ayrıca oyuncusunu oyundan alan DC United Teknik Direktörü Wayne Rooney'ye teşekkür etti; "Şimdiye kadar attığı tüm gollerden daha fazla saygımı kazandı."



Rooney, öğrencisi hakkındaki iddiayla ilgili yapılacak incelemenin sonucunu bekleyeceklerini söyledi.



Fountas daha sonra defans oyuncusu Damian Lowe'a ırkçı bir hakarette bulunduğunu yalanlayan bir açıklama yaptı.



Eski Galatasaraylı Inter Miami'nin savunucusu DeAndre Yedlin ise hiçbir şey yapılmasaydı takım arkadaşlarının sahayı terk etmeye hazır olduğunu belirterek, "Hiçbir şey yapılmasaydı devam etmezdik. Bu inanılmaz karanlık an yüzünden bu bize bir galibiyet gibi gelmiyor. MLS'nin bu konuda ne yapacağını göreceğiz." dedi.

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20/09/2022 08:49