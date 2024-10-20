MLS'te Messi'nin gecesi: 11 dakikada hat-trick yaptı

Kadrosunda Lionel Messi, Luis Suarez, Jordi Alba ve Sergio Busquets gibi yıldızları bulunduran Inter Miami, 2-0 yenik duruma düştüğüa maçta, New England Revolution'ı 6-2 mağlup etti. 11 dakikada hat-trick yapan Messi karşılaşmaya damga vuran isim oldu.

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20/10/2024

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MLS'te Messi'nin gecesi: 11 dakikada hat-trick yaptı

Inter Miami, ABD MLS'te New England Revolution'ı konuk etti. Chase Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 6-2 kazandı.

MESSI'DEN 11 DAKİKADA 3 GOL

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 40 ile 43. dakikalarda Luis Suarez, 58. dakikada Benjamin Cremaschi ve 78, 81 ile 89. dakikalarda Lionel Messi attı. Arjantinli yıldız 11 dakikada attığı 3 golle hat-trick yaptı.

New England Revolution ise 2. dakikada Luca Daniel Langoni ve 34. dakikada Dylan Borrero'nun golleriyle 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

INTER MIAMI'DEN PUAN REKORU

Bu arada MLS'te 34 normal sezonu 74 puanla tamalayan Inter Miami, ligin puan rekorunu kırdı. Önceki rekor, 2021 yılında 73 puan toplayan Revolution'daydı

20/10/2024 12:21
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TAGS: MLS’te Messi’nin gecesi: 11 dakikada hat-trick yaptı
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