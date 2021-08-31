MMA Nedir? Karma Dövüş Nasıl Yapılır?

Dünyanın birçok bölgesinde uzun yıllardır değişik dövüş tekniklerini bir araya getirerek yeni teknikler oluşturulmaya çalışılmaktadır ve MMA bunlardan biridir. “Mixed Martial Arts”nin kısaltması olan MMA, dilimize “Karma Dövüş Sanatları” olarak çevrilse de Karma Dövüş olarak kullanılmaktadır. Bazı kişiler “kafes dövüşü” olarak da adlandırırlar ancak bu doğru bir tanım değildir. Günümüzde daha çok şov ve eğlence amacıyla düzenlenen turnuvalara rağmen MMA oldukça pratik bir dövüş stilidir ve ülkemiz gibi dünyanın birçok ülkesinde popülerliği hızla artmaktadır. Dünyadaki farklı dövüş sanatları ve tekniklerin bir araya getirilmesi ile oluşturulan MMA, sistematik bir biçimde öğrenilmesi ve uygulanması en zor tekniklerden biridir.

Tüm dünyada kabul görmüş birçok dövüş tekniğinden farklı hareketleri alan MMA, tüm sporların avantajlarını taşırken, çok az dezavantaja sahip olmasıyla, full contact dövüş teknikleri arasında en etkili olanlardan biridir. Ülkemizde de MMA egzersiz ve antrenmanlarının gerçekleştirildiği işletmelerin sayısı hızla artmaktadır.

MMA Kuralları ve Kuralların Uygulanması

Türkiyede MMA için 2013 yılında kurulan federasyonun merkezi Ankara’dadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ise KKTC MMA Faaliyetleri azda olsa faaliyet gerçekleştirmektedir. Kıbrıs MMA geleceği için bu alana daha fazla yatırım yapılarak daha çok faaliyet gerçekleştirilmelidir. Kıbrıslı dövüşçüler gün geçtikçe tecrübe kazanamamaktan ve gelir elde edememekten şikayet etmektedir. Tüm dünyada getirisi olan bu spor KKTC’de gelişmezse Kıbrıs MMA Sporcuları için büyük bir kayıp olacaktır.

Günümüzde dünya çapında birçok ülkede “Unified Rules of Mixed Martial Arts” yani “MMA’nın Birleştirilmiş Kuralları” ismi verilen dünyanın en büyük ve dikkat çeken MMA organizasyonu olan UFC tarafından bir araya getirilmiş ve yayınlanmıştır.

Buna göre dövüşçüler 6’sı erkekler, 2’si kadınlar ve 3’ü hem erkekler hem kadınlar için geçerli olan 11 kategoriye, kilolarına göre ayrılırlar. Kadınlarda üst limit Featherweight (tüy sıklet) sınıfında 145lb (65.8kg)dır. Erkeklerde ise Super Heavyweight (Süper Ağır sıklet)’te 120kg üstü dövüşçülerin karşılaştıkları sınıftır. Bu sınıfta erkekler için üst limit yoktur. Aşağıdaki hareketler kurallara göre faullerden bir kaçıdır;

• Göz ve cinsel organlara vurulan darbeler ve yapılan diğer hasar verici hareketler,

• Rakibin şort veya eldivenlerini tutmak,

• Tükürmek ve ısırmak,

• Saç çekmek,

• Rakip oyuncunun el veya kolunu kullanmasını engelleyecek, eklemleri kilitleyecek tutuşlar gerçekleştirmek,

• Rakibin burnuna parmağını sokmak,

• Rakibin omurgasına ve ensesine (göremeyeceği herhangi yerine) yapılan saldırılar,

• Boğaza yapılan vuruşlar, nefes borusunun kavranması gibi hareketlerde bulunan dövüşçüler, hakemlerin duruma göre belirleyeceği cezalarla karşılaşırlar. Bu cezalar puan cezası ile diskalifiye arasında değişmektedir.

Amatör Maçlarda Uygulanan Kurallar

Amatör dövüşlerde uygulanan kurallar daha sıkıdır ve sporcuların birbirlerine kalıcı zararlar vermelerinin önlenmesine yöneliktir. Sadece amatör maçlarda geçerli olan kurallardan birkaçı;

• Tutma ve fırlatma hareketleri,

• Yerdeki rakibin üzerine ayakla vurmak,

• Böbrek ve diz altlarına vuruşlar,

• Boyun ve omurgayı kilitleyerek rakibi hareketsiz bırakacak baskı hareketleri ve rakibi tahrik edecek her türlü agresif cümle, küfür amatör dövüşçüler için yasaktır ve faul olarak değerlendirilirler.

Maçlar sırasında dövüşçüler hiçbir metal içermeyen koruyucular giyebilirler.

MMA’ya Nasıl Başlanır, Başlamak İçin Nelere İhtiyaç Vardır?

Ergen, genç ve yetişkin herkes MMA’ya başlayabilir. Sadece teknik olarak değil, fiziki olarak da oldukça zorlayıcı olan antrenmanları tamamlayabilmek için bu tekniği öğrenmek isteyenlerin kondisyonlarının ve kararlılıklarının yüksek olması gerekmektedir. Bunula beraber, aşağıdaki rahatsızlıklardan bir veya daha fazlasına sahip bireylerin MMA’ya başlamaları tavsiye edilmez;

• Hareket kabiliyetini kısıtlayan kas ve kemik rahatsızlıkları olanların,

• Kas ve kemik yapısı zayıf olanların,

• Görme konusunda sıkıntıları olanların (gözlük, lens vb. kullananların),

• Akciğerlerinde problemler olanların,

• Kalp damar sistemlerinde problemler olanların daha az hareket gerektiren bir dövüş stiline yönelmeleri tavsiye edilmektedir.

MMA’ya başlamak isteyen ancak kilo sorunu bulunan, kas kitlesi yetersiz olan, kondisyonu düşük olan adaylar standart sporprogramlarıyla vücutlarını ve zihinlerini bu dövüş tekniğinin antrenman temposuna hazırlayabilirler.

Karma Dövüşü Diğer Tekniklerden Ayıran Nedir?

Dünya üzerindeki neredeyse bütün dövüş tekniklerinde yapılan hareketi karşılamak için yapılacak hareketler belirlenmiştir. MMA’da ise standart bir saldırı ve savunma tekniği olmaması, belirsizliğin hem sporcular hem de izleyiciler için bir hayli yüksek olmasına neden olmaktadır. Bu durum hem sporcularda hem de izleyicilerde adrenalin patlamasına yol açar.

Özellikle doğu kökenli dövüş tekniklerinin aksine, rakibini yenmekten başka bir felsefesi bulunmayan MMA, sporcuları daha agresif ve hızlı hareket etmeye teşvik etmektedir.

Dünyada önemli başarılara imza atmış MMA Sporcuları kimlerdir ?

Dünyada son zamanlarda UFC Organizasyonunda birçok isim yıldızlaşmaktadır. Önceki yıllarda UFC daha en popüler haline gelmeden önce uzak doğuda yapılan MMA kuralları ile gerçekleşen kafes dışı ring dövüşleri birçok efsane isim çıkarmıştır. Japonya , Kore gibi ülkelerde düzenlenen bu etkinlikler dünyada MMA sporunun tanıtımı için büyük reklam olmuştur. Rus efsane Fedor Emelianenko uzun bir süre karşılaşmalarında hem ayakta hem yerde rakiplerini domine ederek Son İmparator lakabıyla tanınan Rus efsanelerindendir. Khabib Nurmagomedov ise 29-0 lık rekoruyla yenilmez olarak UFC Hafif Siklet Şampiyonluğuyla emekli olan Dağıstanlı Müslüman dövüşçü grappling ile rakiplerini domine eden bir başka Rus efsanesi olarak anılmaktadır. Kanadalı efsane George ST Pierre ise UFC tarihine adını yazdırmış en teknik sporculardan biri olarak bilinmektedir. Özellikle zamanlamasıyla dikkat çeken GSP Teknik , Güç ve Zamanlamanın adeta vücut bulmuş halidir. UFC’de 2 siklettede kemer kazanmış sporculardan olan George MMA efsaneleri arasında yer almaktadır. Bir başka UFC efsanesi olarak hafızalara kazınan isim ise Conor McGregor dur. İrlandalı striker UFC’nin en iyi knockout oranlarından birine sahiptir. UFC’de çift kemere ulaşmış sayılı sporcular arasında yer almaktadır. Forbesin en fazla para kazanan sporcular listesinde Cristiano Ronaldo ve Messiyi geride bırakarak ilk kez MMA Sporundan biri en fazla kazanan olmuştur. Bu isim Conor McGregor’dan başkası değildir. Amerikalı efsanelerden biri olan Jon Jones ise UFC Hafif Ağırsiklet kategorisini uzun yıllardır domine etmiş sadece bir diskalifiyesi bulunan hiç yenilmemiş efsanelerden biridir. Anderson Silva ise Brezilyalı ortasiklet efsanelerindendir. Randy Couture , Bas Rutten , Demetrious Johnson , Chuck Liddell , Daniel Cormier , Royce Gracie , Jose Aldo , Ronda Rousey , Amanda Nunes , Valentina Shevchenko , Nick Diaz , Nate Diaz , Vitor Belfort , Robbie Lawler , Mirko Filipovic , Kazushi Sakuraba , Michael Bisping , Rashad Evans , Ken Shamrock ve daha ismini sayamadığımız bir çok MMA Efsanesinin maçları izlemeye değerdir. Bu isimlerin maç videoları yıllar geçmesine rağmen hala izleyene heyecan ve keyif veren efsaneleşmiş maçlardır.

Özper Özorun

Beden Eğitimi Öğretmeni

KKTC Güreş - Kickbox - Kempo Şampiyonu

Türkiye T1 MMA ve Grappling Şampiyonu

Bu habere tepkiniz:



31/08/2021 10:55