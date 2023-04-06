MMO, El-Sen’e destek gerekçelerini açıkladı

Makine Mühendisleri Odası (MMO), yazılı açıklama yaparak El-Sen’e destek gerekçelerini duyurdu.

MMO Başkanı Ayer Yarkıner tarafından açıklanan 12 maddelik gerekçede, Kıb-Tek tarafından belirlenecek ihtiyacın karşılanması için mevcut yasaya göre AKSA’nın da teklif verebileceği, yasanın değişmesine gerek olmadığı, söz konusu değişikliğin sadece AKSA için olduğu ve İhale Yasasının dokusuna uygun olmadığı iddia edildi.

Kıb-Tek yönetiminin yasayı değiştirip denetimsiz, kontrolsüz, şartnamesiz, teminatsız olarak AKSA’nın kazanç miktarını ve süresini hiçbir rekabet olamadan artırmak ve Kıb-Tek’in; ekonomik, sürdürülebilir, çevre dostu enerji üretim yeteneğini sonlandırmak istediği iddia edildi.

Yarkıner açıklamasında, “Bu yasanın değişmesi için öneri verenler ve bunu savunan yönetim kurulu Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olamaz AKSA’nın destekçisidirler. AKSA’yı desteklemek ve onu tek enerji sağlayıcısı durumuna getirmek için bu yasal değişiklikte ısrar etmek şaibeli davranışlardır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamadaki diğer gerekçeler ise şöyle sıralandı:

“Kıb-Tek envanterindeki santrallerin Bakanlar Kurulu Kararı ile 2021 yılında ihalesiz sözleşmelerde ihtiyacın karşılanıp karşılanmadığının soruşturulması gerekmektedir.

Bu iktidar ve Kıb-Tek Yönetim Kurulu görevlerini doğru yapsalardı: 1 adet ıce tipi santral 3 yıldan beri arızalı kalmazdı. Onarım sigorta kapsamında olmasına rağmen onarım bedelini talep etmemesi de 2’nci bir zafiyettir.

Kıb-Tek üretim kabiliyeti sermaye ve işbirlikçileri tarafından geçerli neden olmadan zarara uğratılmaktadır ve bu davranış artık çok aşikâr yapılmaktadır.

İhalesiz alınan evsafına uygun olmayan yakıt nedeniyle bu kararı alanlar hakkında Kıb-Tek ve iktidarın suç duyurusu veya soruşturma yapmaması bu ihalesiz yakıt alım suçuna iştirak ettikleri anlamında değerlendirilebilir.

Kıb-Tek’in ürettiği enerjinin maliyeti bizim Kıbrıs Türk halkı olarak yakıt maliyetimizi bilmek ve bu maksatla gerekli rekabet koşullarında tedarik yapmak hakkımızdır. Bu maksatla Türkiye’nin ödeme yapması kabul edilebilir usul değildir. Bu usul ile hem Anadolu halkının hem de Kıbrıs Türk halkının parası vahşi sermayeye gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi de buna müdahale etmelidir.

Devleti temsil edenlerin, AKSA daha ucuza üretim yapar iddiası ve sorumluluğundan daha fazla üretir iddiası doğru değildir. Bir bakanın açıkladığı 17 cent maliyet çok yüksek maliyettir. (Kıb-Tek’in mevcut kadrosu ile üretim maliyetinden %70 oranında fazladır.)

Kurmak istedikleri sistem sermayenin istediği gibi ancak hukuk devletine uygun olmayan devlet ve kamu yararına olmayan bir sistemsizliktir. Bunun için El-sen ile birlikte olmalıyız.

Kıb-Tek’i yönetenler iyi niyetli olsalardı,

a)2020 yılından itibaren hasarlı olan santralinin onarım bedelini sigortadan talep ederek onarım yapmaları gerekirdi.

b)İhalesiz kötü yakıt almazlardı.

c)İhalesiz bakım kararlarında: bakım yapılmadan ödeme imkânı sunmazlardı.

d) Makina fiyatında bakım yapmazlardı.

El-Sen mücadelesi Kıbrıs Türk halkının ‘siyasi, kimlik ve sınıf farkı’ olmadan sahip çıkılması gereken mücadeledir.”

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06/04/2023 12:41