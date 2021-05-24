Måneskin: Eurovision'da İtalya'ya 31 yıl sonra birincilik getiren sokak müziği kökenli rock grubu

Hollanda’da finali Cumartesi günü yapılan 2021 Eurovision Şarkı Yarışması’nı kazanan İtalyan Måneskin, şarkı yarışmasının tarihinde rock müzikle birincilik elde eden nadir gruplardan oldu. Måneskin, hem "İtalyan müziği sadece klasiklerden ibaret değil", hem de "Eurovision klişe bir etkinlik değil" mesajlarını verdi.

20-22 yaşlarındaki dört müzisyenden oluşan Måneskin, Eurovision’la özdeşleşen “kitsch pop” müzik tarzının dışında olsa da finaller öncesinde de favoriler arasında gösteriliyordu.

Grubun Cumartesi gecesi, izleyici oyları sayesinde yarışmayı kazanmasından sonra Damiano David’in ağzından çıkan ilk sözler “Rock and Roll asla ölmez” oldu.

David yarışma sonrasındaki basın toplantısında da ödülü kazanmalarını, “Bu ödül Eurovision’ın klişe bir etkinlik olmadığını gösteriyor. Bu bir müzik etkinliği” sözleriyle yorumladı.

Grup üyeleri, Eurovision öncesinde verdikleri söyleşilerde de “İtalyan müziğinin sadece klasik müzikten vs ibaret olmadığını göstereceğiz” diyordu.

Måneskin’den önce İtalya Eurovision yarışmasını iki kez kazanmış, ülkeye son birinciliği 31 yıl önce Toto Cutugno getirmişti.

Måneskin ayrıca 2006 yılından beri Eurovison'u kazanan ilk grup oldu.

Måneskin üyelerinin özel hayatlarıyla ilgili çok fazla bilgi olmasa da grubun 4 üyesi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ve Ethan Torchio’nun Roma doğumlu olduğu biliniyor.

Ortaokul yıllarından tanışan grup üyeleri, 2015’ten bu yana Måneskin grubunda birlikte müzik yapıyor.

Kariyerine Roma sokaklarında müzik yaparak başlayan grubun ülke çapında tanınmaya başlaması ise 2017’de X-Factor müzik şovuna katılmalarıyla mümkün oldu.

Bu yarışmada 2. olan grubun ulusal çapta en büyük başarısı ise bu yıl yapılan San Remo Festivali’ni kazanmalarıydı.

İtalya’da neredeyse bir ulusal bayram havasında geçen San Remo Festivali, geleneksel olarak ülkenin Eurovision adayının da belirlendiği bir şarkı yarışması.

Mart ayında yapılan 2021 San Remo Festivali’nin kazanan Måneskin böylece Eurovision’da ülkeyi temsil etme hakkını da elde etmişti.

Måneskin, Roma sokaklarından Eurovision sahnesine uzanan kariyerlerini geçen Cuma günü sosyal medyada yayımladıkları bir mesajla kutladı.

Roma’nın alışveriş caddelerinden Via del Corso’da müzik yaparken görüldükleri bir fotoğrafın yanına Eurovision sahnesinden fotoğraflarını ekleyen grup, “Roma sokaklarından dev Eurovision sahnesine. Bu inanılmaz ve hepsi sizin sayenizde” diye yazdı.

'Uslu durun' diyen lise öğretmenine ithaf

Grubun Danimarkaca "ay ışığı" anlamına gelen ismi, bas gitarist Victoria De Angelis’in Danimarka kökenli olmasıyla açıklanıyor. Modayla ilgilenen De Angelis’in grubun stilinin de yaratıcısı olduğu belirtiliyor.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan "Zitti e buoni" (sessiz ve uslu) adlı şarkının "ilham" kaynağı da, Roma’da aynı lisede okuyan De Angelis ve Thomas Raggi’nin bir öğretmeni olmuş.

Mart’ta aynı şarkıyla San Remo Festivali’ni kazandıklarında, grup bu ödülü “lisede kendilerine hep sessiz ve uslu olmalarını söyleyen bir öğretmene” adamıştı.

Måneskin, “Zitti e buoni” şarkısının “özgürleşme, ön yargılara karşı mücadele” temaları üzerine kurulu olduğunu söylüyor.

Måneskin’in solisti Damiano David’in, Eurovision sonuçları beklenirken yayın sırasında kokain kullandığı iddiası da, kimilerince bu ön yargılardan biri olarak yorumlanıyor.

David, kokain kullandığı iddiasını yalanladı ve kuşkuları gidermek için gönüllü olarak uyuşturucu testi yaptıracağını açıkladı. Grup Cumartesi gecesinden beri üst üste birkaç kez, uyuşturucu kullanımına karşı oldukları mesajını yineledi.

Bu konudaki tartışmalara katılan bazı sosyal medya kullanıcıları bunu, Rock and Roll’u uyuşturucu ile özdeşleştirme önyargısı olarak yorumladı.

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24/05/2021 17:25