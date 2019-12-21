MOA Organik Tarımsal Ürünler Tanıtımı Beyarmudu’nda Gerçekleşti

MOA Organik Tarımsal Ürünler tanıtımı Beyarmudu Belediyesi Güney Meserya Sosyal Tesislerinde gerçekleşti.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin katıldı.

Konuşmalardan önce MOA Organik Tarımsal Ürünler tanıtımı kısa filmlerle gösterildi.

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip açılış konuşmasını yaptı. Konuşmada, Bölge ve üreticilerimiz için ve çevreye açısından bu organik ürün markası “MOA organik tarımsal ürünler” desteklediğini ve adamıza gelmelerinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, “Tatlısu’da Beyarmudu gibi serra üretim alanlarından bir tanesi artık toprağa yeteri kadar kimyasal verdiğimizi düşünüyorum bu tip doğal ürünlerin organik ürünlerin toprağa verilerek çevreyi daha az kirleten insan sağlığını daha az tehdit eden ürünlerle ön plana çıkmamız lazım bundan dolayı MOA tarıma teşekkür ediyorum burada yeni bir Pazar oluşturacaklar bunun hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre konuşmasında “Manavgat’ta uygulanan organik tarımın KKTC’de uygulanmasını dilerim. Daha az kimyasal ilaç, sulu gübre, organik ilaç kullanırsak hem üretici hem tüketici daha rahat olacaktır. Sağlığımız açısından sulu gübre uygulamasının çok daha faydalı olacağını düşünüyorum dedi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de konuşmasında, “turizm ve tarım açısından çok önemli olan verimli topraklara sahip Manavgat’ta kimyasaldan uzak organik ziraat ürünleri desteklendiğini söyledi. (MHA)

21/12/2019 17:38