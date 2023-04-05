Moana'nın live action filmi geliyor

Dünya çapında yaklaşık 644 milyon dolar hasılat yapan ve Kasım 2016'da iki Oscar adaylığı elde eden orijinal "Moana" filmi, Maui'nin yanlışlıkla eski bir laneti serbest bırakmasının ardından işleri yoluna koymak için Maui ile okyanusa açılan Moana adındaki genç bir Pasifik yerlisini konu alıyordu.



DWAYNE JOHNSON YAPIMCI DA OLACAK

Orijinal filmde yarı tanrı Maui'yi seslendiren Johnson, Hawai'de çekilen duyuru videosunda, hem Maui'yi canlandıracağını hem de Dany Garcia, Hiram Garcia ve Beau Flynn ile birlikte yapımcılığını üstleneceğini açıkladı.



Dwayne Johnson, videoda; bu hikayenin kendi kültürünün bir parçası olduğunu ve bu fırsatın ayağına gelmesinden büyük onur duyduğunu ifade etti.

VİZYON TARİHİ AÇIKLANMADI

Disney, basın açıklamasında; yeni uyarlama, önceki animasyonda olduğu gibi Pasifik Adalılarının adalarını, topluluklarını ve geleneklerini kendi yolunu açmaya hevesli genç bir kadının gözünden aktarılacak.

Henüz hazırlık aşamasında olan filmin ne zaman vizyona gireceği açıklanmadı.

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05/04/2023 10:56