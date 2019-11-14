Moayad Ajuandi, 8 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de meydana gelen “yaralama ve kanunsuz bıçak taşımak” suçlarından dolayı tutuklanan Moayad Ajuandi yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının 06.11.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı site içerisindeki 5 numaralı daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı sol omuz kısmından yaraladığını ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdiğini söyledi. Polis memuru, zanlının olaydan sonra tutuklandığını, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını söyledi.

Polis, zanlı ile ilgili cezai ehliyet raporu beklediklerini de belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasına ve bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kalmasına emir verdi.

14/11/2019 19:28